Israël prêt à se retirer de Gaza si ses conditions sont respectées

Articles recommandés -

Le ministre israélien des Affaires stratégiques, Ron Dermer, proche conseiller du Premier ministre Benjamin Netanyahou, a affirmé lors d’une réunion à la Maison-Blanche que l’objectif d’Israël n’est pas d’occuper Gaza durablement, mais que son retrait dépendra de garanties sécuritaires précises. L’information a été révélée jeudi par le journaliste Barak Ravid d'Axios.

La réunion, présidée mercredi par Donald Trump, a rassemblé plusieurs hauts responsables américains, dont le secrétaire d’État Marco Rubio, l’envoyé spécial Steve Witkoff, Jared Kushner et l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair. Dermer y a présenté le plan opérationnel d’Israël pour Gaza, incluant la prise de Gaza-ville et le déploiement d’une aide humanitaire massive pendant les opérations militaires.

Selon une source présente, Dermer a insisté sur la nécessité de trouver une alternative crédible au Hamas pour administrer le territoire. "Tant que nos conditions sont respectées, nous serons flexibles sur tout le reste", aurait-il déclaré. Israël rejette l’idée d’une expulsion massive de la population palestinienne, une option pourtant défendue par certains ministres de la coalition.

Durant la réunion, Kushner et Blair ont présenté leur vision pour l’avenir de Gaza : un modèle de gouvernance internationale associé à un plan de reconstruction économique destiné à attirer des investissements et stabiliser la bande de Gaza à long terme. Leur objectif est de proposer une feuille de route susceptible de satisfaire à la fois Israël, les Palestiniens, les pays arabes voisins et les puissances occidentales.

Le président Trump a donné son feu vert pour que Kushner et Blair poursuivent leurs travaux et peaufinent un plan détaillé, mais aucune décision définitive n’a encore été prise. La principale difficulté reste d’identifier une autorité reconnue internationalement capable de remplacer le Hamas, d’assurer la sécurité et d’éviter un retour aux tensions chroniques.

Une source proche des discussions souligne que Washington souhaite piloter la recherche d’une structure de gouvernance internationale pour Gaza, afin de permettre un retrait israélien sans compromettre la stabilité sécuritaire. Aucun consensus n’a toutefois émergé sur l’identité des acteurs appelés à administrer le territoire ni sur les modalités exactes du dispositif sécuritaire.