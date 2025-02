Israël reçoit les bombes d'une tonne bloquées sous Biden et débloquées par Trump

Un important chargement de bombes aériennes lourdes, récemment autorisé par l'administration américaine, est arrivé dimanche en Israël. Le navire, transportant environ 1 800 bombes MK-84 d'une tonne chacune, a accosté au port d'Ashdod. Ces munitions, initialement bloquées sous l'administration Biden puis débloquées par Trump, ont été transférées vers les bases de l'armée de l'air israélienne par des dizaines de camions. Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a salué cette livraison, la qualifiant "d'atout significatif pour l'armée de l'air et Tsahal", soulignant qu'elle "témoigne une fois de plus des liens étroits entre Israël et les États-Unis". Il a ajouté que "lors de notre dernière conversation, le secrétaire à la Défense Geseth a réitéré l'engagement des États-Unis à continuer de fournir à Israël tous les outils nécessaires pour assurer sa sécurité."

Depuis le début du conflit, plus de 760 000 tonnes d'équipements militaires ont été livrées à Israël via 678 ponts aériens et 129 transports maritimes, constituant le plus grand pont aérien et maritime de l'histoire d'Israël.

Selon le Wall Street Journal, citant des sources officielles américaines, un nouveau contrat d'armement est en préparation. Cette future vente inclurait 4 700 bombes de 450 kilogrammes pour une valeur de plus de 700 millions de dollars, ainsi que des bulldozers blindés d'une valeur supérieure à 300 millions de dollars.

Cette livraison s'inscrit dans un changement de politique depuis l'arrivée de Trump à la Maison Blanche, qui a levé les restrictions imposées par son prédécesseur Joe Biden sur les livraisons de bombes lourdes à Israël.