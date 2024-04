Israël redoute un rapport de l'ONU indulgent envers l'UNRWA

Un rapport des Nations Unies évaluant les activités de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) dans la bande de Gaza doit être publié cette semaine. Selon les informations diffusées samedi soir sur la chaîne Kan 11, Israël s'attend à ce que ce rapport, rédigé par l'ex-ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna, soit clément envers l'agence onusienne, une perspective qui suscite la déception côté israélien.

Malgré la transmission par Israël de renseignements indiquant que plus de 2 000 employés de l'UNRWA appartiennent à des organisations terroristes et que des tunnels ou des infrastructures terroristes sont présents dans plus de 30 installations de l'agence, les autorités israéliennes estiment que l'ONU a fait fi de ces informations. Toutefois, certaines critiques pointent également du doigt le fait qu'Israël n'a pas rassemblé suffisamment de preuves accablantes pour étayer ses accusations.

Le mois dernier, le Sénat américain a voté une loi de finances qui suspend l'aide américaine aux Palestiniens via l'UNRWA pour l'année à venir. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israel Katz, a réagi sur le réseau social X en déclarant que cette législation, adoptée avec un large soutien bipartisan, confirme que "l'UNRWA fait partie du problème et ne peut faire partie de la solution. L'UNRWA ne fera pas partie du paysage à Gaza, tout comme le Hamas".