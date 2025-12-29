Israël redoute une campagne de cyberattaques iraniennes visant ses dirigeants

Les services de sécurité israéliens et des entreprises privées de cybersécurité estiment que l'Iran a réussi à infiltrer les téléphones de plusieurs hauts responsables, selon des informations diffusées dimanche soir par Kan.

Après le piratage du téléphone de l'ancien Premier ministre Naftali Bennett et les soupçons de compromission de celui de Tzachi Braverman, chef de cabinet de Benjamin Netanyahou, les autorités israéliennes craignent une offensive plus large. Les cibles potentielles incluent des ministres, des hauts gradés de l'appareil sécuritaire et d'anciens responsables politiques. Toutefois, les services de sécurité précisent qu'il n'existe pour l'instant aucune indication d'un piratage massif.

Selon les évaluations préliminaires, les hackers iraniens n'auraient pas directement compromis les appareils eux-mêmes, mais se seraient introduits via l'application Telegram et les services cloud "négligés" par leurs cibles. Cette approche indirecte leur aurait permis d'accéder à des données sensibles sans avoir à contourner les protections physiques des téléphones.

Face à cette menace, des mesures drastiques ont été recommandées aux personnalités israéliennes jugées à risque. Parmi les consignes : effectuer diverses actions de sécurisation, voire remplacer purement et simplement leur appareil mobile. Le Shin Bet, le service de sécurité intérieure israélien, a notamment transmis un briefing sécuritaire à Naftali Bennett pour prévenir toute nouvelle intrusion.

Une source impliquée dans le dossier a expliqué que dans chaque cas où existe une suspicion de piratage - qu'il s'agisse d'une personnalité politique, d'un scientifique, d'un journaliste ou autre - des protocoles sont immédiatement renforcés et les plateformes durcies afin d'améliorer la résilience et la sensibilisation.

Les services de sécurité ont confirmé que cette vague de cyberattaques contre les appareils de hauts responsables israéliens préoccupe sérieusement le Shin Bet, qui déploie actuellement tous ses efforts pour empêcher sa propagation.