Israël redoute une reconstitution rapide du programme balistique iranien

Des responsables israéliens s'inquiètent de la capacité de l'Iran à reconstruire son arsenal de missiles balistiques dans un délai relativement court si cette question n'est pas intégrée à un futur accord diplomatique. Selon une évaluation de la Direction du renseignement militaire de Tsahal, soumise à certaines restrictions de censure, Téhéran pourrait restaurer ses capacités en "très peu d'années".

Au sein de l'appareil sécuritaire israélien, plusieurs responsables estiment qu'ignorer ce dossier pourrait conduire à une nouvelle confrontation militaire avec l'Iran dans un avenir proche. Leur principale crainte est que d'éventuels accords en préparation ne traitent pas de cet enjeu jugé central pour la sécurité régionale.

Un haut responsable israélien a ainsi déclaré à la radio de l'armée que "la question des missiles n'est actuellement pas sur la table des négociations", ajoutant que cette situation était préoccupante.

Ces avertissements interviennent alors que des discussions se poursuivent autour d'un possible arrangement plus large avec Téhéran, dans un contexte de fortes tensions après les affrontements récents entre Israël, les États-Unis et la République islamique.