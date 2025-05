Israël rejette la nouvelle proposition d'accord : "Une reddition face au Hamas"

Israël a rejeté lundi le nouveau cadre proposé pour parvenir à un accord sur les otages : "Très, très éloigné du cadre auquel nous sommes prêts, en pratique c'est une capitulation face au Hamas", a déclaré Jérusalem. Les exigences selon la proposition étaient de se retirer aux lignes où se trouvait Israël il y a environ deux mois et d'ouvrir Gaza à toute l'aide humanitaire. Parallèlement, la proposition parlait de la libération de seulement cinq otages le premier jour, et proposait que ce soit seulement pendant les jours de cessez-le-feu que soit discutée la libération des dépouilles des otages. De plus, il était question d'une sorte de reconnaissance américaine du Hamas.

Un haut responsable palestinien a déclaré aujourd'hui à la chaîne libanaise Al-Mayadeen, affiliée au Hezbollah, que "le Hamas et la partie israélienne examinent un document présenté par le médiateur palestino-américain. Le document a été présenté avec l'approbation de Steve Witkoff et propose un cessez-le-feu de soixante jours et la libération de dix otages israéliens vivants en deux phases".

Le haut responsable palestinien a ajouté à la chaîne libanaise que "le Hamas a proposé un cessez-le-feu de soixante-dix jours et la libération de dix otages - dont cinq vivants et cinq dépouilles". Il a poursuivi en disant que "le Hamas a proposé de remettre les otages vivants et les corps des dépouilles en deux étapes - la première le premier jour de l'accord, et la seconde le septième jour - tout en faisant entrer mille camions d'aide par jour".

"La proposition incluait la promesse que la période de négociation se déroulerait aux côtés d'un cessez-le-feu complet, avec une garantie claire de la part du président Donald Trump, et incluait également la tenue de négociations sur la fin de la guerre pendant la période de cessez-le-feu. De même, la proposition inclut un engagement de la part du Hamas et des factions de ne constituer aucune menace pour la sécurité d'Israël".

"Pendant la période de cessez-le-feu, deux sujets principaux seront discutés dans les négociations - le premier est l'abstention du Hamas de toute attaque contre Israël, et la prévention de toute tentative d'utilisation, de développement ou de contrebande d'armes. Le second sujet de discussion touchera au 'lendemain', et inclut l'établissement d'un gouvernement de technocrates, la reconstruction de Gaza, et la recherche d'une solution permanente au conflit", a déclaré cette même source.

Le haut responsable palestinien a ajouté qu'"Israël a accepté en principe le texte du document, le nombre d'otages et la répartition des délais" et a dit que "le canal de médiation, dirigé par Bashara Baha et Steve Witkoff, attend les réponses finales des parties à la proposition. La réponse américaine devrait être positive".