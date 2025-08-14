Israël rejette les accusations d'entrave à l'aide humanitaire : "une campagne de désinformation"

Articles recommandés -

De nombreux acteurs à travers le monde continuent de diffuser des mensonges sur les activités d'Israël à Gaza : plus de cent organisations internationales ont signé jeudi un document accusant Israël de bloquer depuis des mois l'acheminement de l'aide humanitaire vers le territoire palestinien. Le Coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT) a vivement contesté ces allégations, dénonçant une "campagne de désinformation".

Les accusations des ONG

Selon le document accusateur diffusé aux médias internationaux, Israël aurait rejeté des dizaines de demandes d'acheminement d'aide sous prétexte que les organisations "n'étaient pas autorisées" à opérer. Des millions de dollars d'aide humanitaire - nourriture, médicaments, eau et matériel d'urgence - seraient ainsi bloqués dans des entrepôts en Jordanie, en Égypte et à Ashdod.

Les organisations pointent du doigt le nouveau mécanisme d'enregistrement instauré en mars, qui exige notamment la transmission de listes d'employés palestiniens pour vérification sécuritaire. Elles dénoncent des exigences "illégales" qui mettraient en danger la sécurité des équipes et compromettraient l'indépendance des organisations humanitaires.

La défense israélienne

Le COGAT a fermement démenti ces accusations dans un communiqué, affirmant qu'"Israël œuvre pour faciliter l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza, tandis que le Hamas tente d'exploiter cette aide pour se renforcer militairement". Les autorités israéliennes ont introduit de nouvelles exigences en mars 2025, obligeant les ONG internationales à partager des informations personnelles sensibles sur leurs employés palestiniens.

Selon les explications officielles, ce mécanisme vise à "garantir que l'aide parvient directement à la population et non au Hamas". Le processus d'enregistrement, présenté comme "transparent et clair", aurait été communiqué à toutes les organisations en amont.

Deux versions contradictoires

Les autorités israéliennes soulignent qu'une vingtaine d'organisations ayant respecté la procédure d'enregistrement continuent d'acheminer l'aide régulièrement. Quelque 300 camions d'aide humanitaire entreraient quotidiennement à Gaza via ces organisations conformes au nouveau système.

Le COGAT affirme que le refus de certaines ONG de partager les informations requises "soulève de réelles inquiétudes quant à la pureté de leurs intentions et à d'éventuels liens avec le Hamas".

Les autorités israéliennes appellent les organisations récalcitrantes à "agir avec transparence, compléter leur enregistrement et garantir que l'aide parvienne aux résidents et non au Hamas".