Israël rend un dernier hommage à Idan Shtivi, otage dont le corps a été ramené de Gaza, inhumé aujourd'hui

Articles recommandés -

Le corps d'Idan Shtivi, rapatrié ce weekend de la bande de Gaza, sera inhumé ce lundi dans un climat d'émotion nationale. Sa famille et le Forum des familles d'otages ont appelé la population israélienne à se rassembler le long du parcours funéraire avec des drapeaux pour accompagner Idan dans son dernier voyage.

Un parcours symbolique

Le cortège funèbre partira à 14h45 de Rishon LeZion pour rejoindre le cimetière de Kfar Ma'as, traversant plusieurs carrefours stratégiques : Beit Dagan (15h15), Mesubim et Aluf Sadeh (15h30), puis Ono (15h45), avant d'arriver à destination à 16h00 pour la cérémonie d'inhumation.

Tragédie du festival Nova

Idan Shtivi avait été enlevé lors de l'attaque du 7 octobre au festival Nova, où il s'était rendu pour documenter les performances de ses amis musiciens. N'ayant pas eu le temps d'entrer sur le site, il a aidé un jeune homme et une jeune femme qu'il venait de rencontrer à s'échapper, un geste altruiste qui a finalement conduit à son enlèvement.

Initialement classé comme otage vivant, son décès n'a été confirmé qu'un an plus tard, le 7 octobre 2024. Son corps a été récupéré lors d'une opération militaire menée conjointement par Tsahal et le Shin Bet au centre de la bande de Gaza, en même temps que celui d'Ilan Weiss, du kibboutz Be'eri.