Israël renforce sa frontière avec la Jordanie face aux menaces iraniennes

Face aux risques d'infiltration iranienne, l'armée israélienne a considérablement renforcé sa présence le long de la frontière jordanienne. En pleine opération "Am Kelavia" contre l'Iran, Tsahal a mis sur pied en urgence la division Gilead, dédiée à la sécurisation du corridor oriental. Cette unité militaire, dirigée par le général Oren Simha, bénéficie de moyens exceptionnels incluant la brigade commando de réserve 551. Un responsable sécuritaire souligne l'ampleur de cette mobilisation : "Un déploiement prévu sur deux mois s'est réalisé en quarante-huit heures."

Simultanément, l'état-major a restructuré ses positions en Judée-Samarie. Des contingents du commandement territorial ont regagné Israël, remplacés par des soldats venus de Gaza et des réservistes mobilisés d'urgence. Après avoir temporairement bouclé plusieurs localités palestiniennes, les forces israéliennes ont adapté leur dispositif en multipliant les points de contrôle routiers. L'inquiétude porte sur les tentatives répétées de Téhéran d'acheminer terroristes et matériel militaire via la Jordanie pour mener des attentats à l'intérieur d'Israël. Les services de renseignement redoutent ainsi l'ouverture d'un front supplémentaire.

En parallèle, l'activité anti-terroriste s'intensifie. Cette nuit, 25 suspects ont été arrêtés tandis que des armes, dont des fusils M16, ont été confisquées près de Naplouse. Plus de cent personnes font l'objet d'interrogatoires pour déterminer d'éventuels liens avec l'Iran. "Nous devons bannir toute complaisance envers l'adversaire", prévient le général Avi Bluth, commandant du secteur central.