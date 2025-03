Fin du cessez-le-feu : Israël mène des frappes massives à Gaza, plus de 320 morts selon le Hamas

L'armée israélienne a lancé mardi une offensive surprise d'ampleur contre la bande de Gaza, mettant fin à près de deux mois de cessez-le-feu.Les frappes ont ciblé les infrastructures permettant au Hamas de reconstituer ses capacités militaires et de redéployer ses forces à travers la bande de Gaza. Selon le groupe terroriste, ces frappes aériennes ont fait plus de 320 morts, dont plusieurs hauts responsables du mouvement terroriste. Le bureau du Premier ministre israélien a indiqué que Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Israël Katz "ont ordonné à Tsahal d'agir avec force contre l'organisation terroriste Hamas à Gaza, après que ce dernier a refusé à plusieurs reprises de libérer nos otages et rejeté toutes les propositions" présentées par les médiateurs.

Cette opération survient après que Tsahal a identifié "une activité inhabituelle" dans l'enclave palestinienne, susceptible d'indiquer les préparatifs d'une attaque imminente. Les services de renseignement israéliens avaient observé depuis deux semaines des signes alarmants de remobilisation des groupes armés, notamment "le recrutement de centaines de nouveaux combattants, la distribution d'équipements militaires, l'établissement de positions défensives et la reconstruction des structures de commandement" endommagées lors des précédentes phases du conflit.

https://x.com/i/web/status/1901698306633236505 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Plusieurs figures importantes du Hamas auraient été éliminées dans ces frappes, notamment Mohammad Abu Watfa, directeur général du ministère de l'Intérieur, et deux membres du bureau politique : Abu Obeida Mohammad Al-Jamasi et Issam Daalis. Le Hamas a vivement dénoncé cette reprise des hostilités, qualifiant l'opération d'"agression perfide contre des civils sans défense". Le groupe terroriste a ajouté que "Netanyahou et son gouvernement extrémiste ont pris la décision d'annuler l'accord de cessez-le-feu, exposant les otages à Gaza à un sort inconnu".

Cette opération militaire, préparée dans le plus grand secret pour maximiser l'effet de surprise, a été décrite par des sources sécuritaires israéliennes comme "la frappe aérienne la plus étendue contre le Hamas depuis la fin de l'opération terrestre l'année dernière". La Maison Blanche a confirmé avoir été informée à l'avance de cette reprise des combats. Selon la porte-parole Caroline Leavitt, "Trump a clarifié que le Hamas, les Houthis, l'Iran, tous ceux qui cherchent à agir par le terrorisme contre Israël et contre les États-Unis paieront le prix".