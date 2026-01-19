Israël reste en alerte face à une possible frappe américaine contre l'Iran

Malgré l'annulation d'une opération initialement prévue, Israël maintient son niveau de vigilance en prévision d'une éventuelle attaque américaine contre l'Iran, selon les informations diffusées dimanche soir par la chaîne publique Kan.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a tenu ces derniers jours plusieurs réunions sécuritaires, dont une ce dimanche, consacrées en partie à la question iranienne. Des sources israéliennes ont confirmé à Kan que "les États-Unis envisagent toujours de frapper l'Iran", en réponse à la répression violente des manifestations massives par le régime des ayatollahs.

Par ailleurs, le sénateur républicain Lindsey Graham, proche du président Donald Trump et connu pour ses positions bellicistes envers Téhéran, effectue actuellement une visite en Israël. Le parlementaire de Caroline du Sud a rencontré Netanyahou ainsi que le directeur du Mossad, Dedi Barnea.

Les tensions entre Washington et Téhéran ont atteint leur paroxysme mercredi dernier, jour où Trump et Netanyahou se sont entretenus par téléphone. Selon plusieurs sources, les autorités iraniennes estimaient alors qu'une attaque américaine était imminente. Face aux signaux d'alerte, les hauts responsables de Tsahal avaient multiplié les contacts avec leurs homologues américains pour évaluer les conséquences d'une telle frappe.

Bien que l'opération ait finalement été annulée, une source américaine a précisé samedi que le dossier reste ouvert. Une source étrangère supplémentaire a confirmé que le président Trump n'a pas écarté l'option militaire.