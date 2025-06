Israël révèle avoir manipulé les commandants iraniens pour les éliminer

Une source des services de sécurité israéliens a révélé à Fox News que Tsahal avait orchestré un piège sophistiqué contre l'aviation iranienne, provoquant délibérément une réunion de hauts commandants qui ont ensuite été éliminés lors d'une frappe ciblée. "Nous avons mené des opérations spécifiques pour nous aider à en apprendre davantage sur eux, puis utiliser ces informations pour influencer leur comportement", a déclaré le responsable sécuritaire. "Nous savions que cela les amènerait à se réunir - mais plus important encore - nous savions comment les maintenir sur place."

Cette révélation éclaire d'un jour nouveau l'opération "Am Kelavi" (Réveil du Lion) menée par Israël en territoire iranien. Selon cette source, les forces israéliennes ont délibérément manipulé les communications et les renseignements pour attirer les dirigeants de l'aviation iranienne dans un lieu précis. Le responsable a précisé que les frappes avaient dépassé les attentes israéliennes en termes d'efficacité. Les systèmes de défense aérienne et les missiles balistiques iraniens destinés à riposter contre Israël auraient été neutralisés préventivement.