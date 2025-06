Israël révèle l'usage de missiles à fragmentation par l'Iran lors du bombardement de ce matin

Articles recommandés -

Le commandement du front intérieur israélien a confirmé jeudi qu'un des missiles iraniens ayant frappé la région de Dan ce matin était équipé d'armes à sous-munitions, également appelées "munitions dispersées". L'Iran a lancé une salve d'environ 30 missiles balistiques contre Israël, provoquant trois impacts directs dans les zones urbaines. Ce type de projectile fonctionne selon un mécanisme spécifique : il disperse plusieurs petites bombes à une altitude d'environ 7 kilomètres. "À cette altitude, l'ogive du missile s'ouvre et se brise, lançant une vingtaine de petites bombes dans un rayon d'environ 8 kilomètres", précise le commandement.

Chaque sous-munition dispersée pèse moins de 2,5 kg et est dotée d'un "mécanisme d'impact" : elles explosent au contact du sol. Les autorités soulignent qu'il s'agit d'un missile "déjà bien connu" de leurs services. Ces types de missiles à fragmentation, notamment ceux contenant des sous-munitions, sont interdits par des traités internationaux en raison de leur caractère indiscriminé.

Le commandement établit une comparaison avec les roquettes du Hezbollah : "La menace est géographiquement plus vaste, mais elle est bien plus faible que les ogives des missiles balistiques, qui pèsent en moyenne environ 400 kg." Face à cette nouvelle donne, une campagne d'information publique a été lancée. Les consignes de protection restent identiques : "Il est nécessaire d'entrer dans un espace protégé sans modification."

L'accent est mis sur les risques de munitions non explosées. "Partout où une telle bombe non explosée est identifiée, le public doit être prudent, rester à l'écart et ne pas la toucher", insistent les autorités. Le bilan des frappes fait état de plus de 272 blessés, dont 4 dans un état grave.