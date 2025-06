Israël revendique des frappes majeures contre le programme nucléaire iranien

Articles recommandés -

L'armée israélienne a révélé mardi l'ampleur de son opération militaire contre l'Iran, menée selon elle pour contrer une "menace existentielle" imminente. Selon les services de renseignement militaires, Téhéran planifiait une production industrielle de missiles balistiques qui aurait généré "des milliers de missiles en deux ans".

Une fenêtre d'opportunité stratégique

Les préparatifs de cette opération ont été accélérés en octobre-novembre 2024, au cœur de l'offensive terrestre au Liban. "Nous avons atteint une fenêtre d'opportunité stratégique", explique un responsable militaire israélien, soulignant que sans cette action, l'Iran se serait "dangereusement rapproché de la bombe".

L'état-major affirme avoir identifié trois menaces critiques : la production massive de missiles balistiques, un "groupe secret de scientifiques" travaillant à assembler les composants d'une bombe nucléaire avec l'aval du Guide suprême, et un plan de destruction d'Israël inspiré de l'opération "Mur de Jéricho" du Hamas.

Frappes simultanées sur les centres névralgiques

Israël revendique avoir "frappé chaque centre de connaissance du programme nucléaire iranien", visant des scientifiques "similaires et plus dangereux que Fakhrizadeh". Ces attaques s'ajoutent aux frappes sur les installations de Natanz et d'Ispahan.

L'armée affirme avoir neutralisé "près de 40% des missiles balistiques et lanceurs iraniens" et détruit plus de 40 systèmes de défense aérienne, permettant à ses chasseurs de survoler Téhéran.

Supériorité aérienne revendiquée

"Nos pilotes survolent Téhéran avec des renseignements en temps réel, à 1.500 kilomètres du territoire israélien", se félicite l'état-major. Cette capacité résulte de mois de cartographie des défenses aériennes iraniennes, analysant "des milliers de sources de renseignement".

L'Iran, préparé selon Israël à "une guerre différente" comptant sur ses milices, se retrouve directement exposé après la neutralisation de ses "proxies terroristes".