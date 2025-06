Israël revendique la destruction partielle de l'installation nucléaire de Natanz

L'armée israélienne a confirmé avoir frappé vendredi l'installation d'enrichissement d'uranium de Natanz, principal site nucléaire iranien, causant selon ses responsables des dommages significatifs. Les frappes aériennes ont détruit la section souterraine du complexe, qui abritait "une salle d'enrichissement multi-niveaux contenant des centrifugeuses, des salles électriques et d'autres infrastructures de soutien". Tsahal affirme avoir également neutralisé "l'infrastructure critique permettant le fonctionnement continu du site et l'avancement du projet d'armes nucléaires du régime iranien". Selon l'état-major israélien, Natanz constitue le plus grand site d'enrichissement d'uranium iranien, "travaillant depuis des années au développement d'armes nucléaires" et contenant "l'infrastructure nécessaire à l'enrichissement à un niveau militaire".

Les autorités iraniennes de l'énergie atomique ont reconnu que l'attaque a "endommagé plusieurs parties de l'installation", tout en précisant qu'aucune augmentation des niveaux de radiation ou contamination chimique n'avait été observée à Natanz. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a indiqué que les autres installations majeures n'avaient pas été touchées. Citant les autorités iraniennes, il a confirmé que le centre d'enrichissement de Fordo, l'installation nucléaire d'Ispahan et la centrale de Bushehr n'avaient pas été visées.

Grossi s'est déclaré prêt à se rendre en Iran pour évaluer la situation : "J'appelle toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue pour éviter une escalade supplémentaire. Je réitère que toute action militaire compromettant la sûreté et la sécurité des installations nucléaires risque d'avoir des conséquences graves." L'Iran enrichit actuellement l'uranium jusqu'à 60% de pureté, proche des 90% nécessaires pour un usage militaire.