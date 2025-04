Israël s'alarme face au nouveau régime d'Ahmad al-Sharaa en Syrie

Les autorités israéliennes s'alarment de l'évolution de la situation en Syrie sous la direction d'Ahmad al-Sharaa (Al-Joulani). Selon des sources sécuritaires, le nouveau dirigeant syrien aurait orchestré la libération de tous les membres du Hamas et du Jihad islamique emprisonnés sous le régime de Bachar al-Assad, dont certains auraient déjà repris leurs activités terroristes contre Israël. En janvier dernier, des informations révélaient que l'Iran cherchait à maintenir son influence en Syrie post-Assad, notamment en soutenant les cellules du Hamas et du Jihad islamique. Une partie de ces militants aurait profité du changement de régime pour s'évader.

Un responsable sécuritaire israélien a vivement critiqué Al-Joulani : "Nous comprenons qu'il est un ennemi et non un interlocuteur. C'est un islamiste en cravate qui tente de vendre une nouvelle image à l'Occident, tout en œuvrant à compromettre la sécurité d'Israël."

Il y a environ un mois, le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, partageait une vidéo montrant la répression violente de la communauté alaouite par les forces du nouveau régime. Katz affirmait alors : "Al-Joulani a retiré son masque et révélé son vrai visage : un terroriste jihadiste formé par Al-Qaïda qui commet des atrocités contre des civils."

"Israël se défendra contre toute menace venant de Syrie. Nous maintiendrons nos positions dans les zones de sécurité et sur le mont Hermon pour protéger les localités du Golan et de Galilée", a-t-il ajouté. Parallèlement, Tsahal et le Shin Bet ont mené une frappe nocturne contre un agent du Hezbollah à Beyrouth, accusé de coordonner "un grave attentat" avec le Hamas.