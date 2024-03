Israël salue la décision du Congrès américain de suspendre le financement de l'UNRWA jusqu'en 2025

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israel Katz, a salué la décision du Congrès américain de ne pas reprendre le financement de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) jusqu'en 2025 au moins, dans le cadre d'un projet de loi de financement approuvé tôt ce matin.

"L'interdiction historique du financement américain à l'UNRWA, adoptée aujourd'hui avec un soutien bipartite écrasant, démontre ce que nous savions depuis le début : l'UNRWA fait partie du problème et ne peut pas faire partie de la solution", a écrit Katz sur X. Il a ajouté que "l'UNRWA ne fera pas partie du paysage de Gaza après le Hamas" et que "des milliers d'employés de l'UNRWA sont impliqués dans les activités terroristes du Hamas et leurs installations ont été utilisées à des fins terroristes."

Katz a également appelé d'autres pays à interdire le financement de l'agence onusienne pour les Palestiniens, après que des allégations israéliennes aient fait surface fin janvier selon lesquelles 12 employés de l'UNRWA auraient activement participé à l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre contre des communautés du sud d'Israël, au cours de laquelle des terroristes ont assassiné quelque 1 200 personnes, pour la plupart des civils, et pris 253 otages à Gaza.

Israël soutient que l'infiltration du Hamas dans l'agence est bien plus profonde et que quelque 1 500 employés (environ 10 %) ont des liens actifs avec des groupes terroristes. Les États-Unis, ainsi que plus d'une douzaine de pays, ont suspendu leur financement à l'UNRWA en janvier après que les allégations aient été soulevées, bien que plusieurs aient depuis repris les paiements.