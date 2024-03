Accord de libération des otages: Israël se prépare à de nouvelles négociations avec le Hamas à Doha sans grand espoir

Le cabinet de guerre israélien se réunira ce dimanche soir pour discuter du mandat qui sera accordé à la délégation israélienne, dirigée par le chef du Mossad, en vue des prochaines négociations avec le Hamas à Doha, au Qatar. Cette réunion aura bien lieu, même si les demandes officielles du Hamas pour accepter un accord semblent "délirantes" pour de nombreux responsables israéliens.

La délégation partira pour Doha lundi. L'étendue du mandat accordé à la délégation israélienne à Doha sera déterminée lors de ces deux réunions, définissant ainsi les limites dans lesquelles la délégation pourra mener les négociations au Qatar.

En Israël, on estime que si le Hamas ne change pas de position, Jérusalem n'avancera pas vers un accord, qui n'atteindra même pas le stade d'un débat public et politique en Israël. Un haut responsable israélien, familier des détails des négociations, a déclaré : "Le Hamas a soumis sa réponse, mais c'est là que s'arrêtent les progrès. Ce sont des demandes excessives et absurdes qui ne mèneront les négociations nulle part". Il a ajouté : "C'est un mauvais accord, et pas nécessairement en termes de prisonniers qui seront libérés en échange des personnes enlevées, mais en termes de changements que le Hamas demande et qui effaceraient les réalisations de la guerre. Nous ne permettrons pas cela. Ce serait un très mauvais accord - et c'est pourquoi il n'aura pas lieu".