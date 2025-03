Israël se prépare à une riposte des Houthis, après les frappes américaines sur le Yémen

Israël se prépare à l'éventualité que les Houthis ripostent aux frappes américaines sur le Yémen en lançant des missiles en direction d'Israël, a rapporté la chaîne israélienne N12 lundi. Bien que les Houthis n'aient pas menacé directement Israël, des sources de sécurité de l'Etat hébreu estiment qu'il est possible que les terroristes yéménites soutenus par l'Iran lancent des missiles et des drones en direction d'Israël.

Le média indique que la défense israélienne est désormais en état d'alerte maximale et que le commandement de la défense aérienne israélienne a relevé son niveau d'alerte au plus haut niveau possible, bien qu'il n'y ait pas de menace concrète dans l'immédiat. Les responsables de la défense israélienne ont également souligné qu'Israël a déjà prouvé sa capacité à faire face aux menaces de missiles et de drones.

Les médias arabes ont rapporté que la réponse des Houthis aux attaques américaines a déjà commencé et que l'armée américaine a intercepté 12 drones lancés par les rebelles yéménites en direction du porte-avions USS Truman, à partir duquel les frappes ont été menées.

Les médias arabes ont rapporté qu'Abed al-Rab Jafraan, qui dirige l'équipe de sécurité du chef des Houthis, Abd-el-Malik al-Houthi, a été tué, ainsi que son cousin et ancien leader du groupe terroriste, Mohammed al-Houthi.