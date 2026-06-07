Israël se prépare à prendre en charge 100 000 blessés d’ici 2028

Israël devra prendre en charge près de 100 000 blessés des forces de sécurité d’ici 2028, dont environ 50.000 souffrant de traumatismes psychologiques, selon un rapport remis dimanche au ministre de la Défense Israël Katz et au ministre des Finances Bezalel Smotrich.

La commission publique, créée en septembre dernier, estime que la guerre déclenchée après l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023 a provoqué une hausse sans précédent du nombre de blessés. Au cours des deux dernières années et demie, quelque 25.000 soldats ont été blessés, dont 70 % sont reconnus comme éligibles à des prestations d’invalidité.

Le département de rééducation du ministère de la Défense accompagne actuellement près de 87.000 personnes blessées lors des différents conflits israéliens. Selon les projections, ce chiffre atteindra 100.000 dans les deux prochaines années.

Pour faire face à cette situation, la commission recommande d’augmenter le budget annuel du département de rééducation de 2 milliards de shekels, auxquels s’ajouterait une aide exceptionnelle de 500 millions de shekels destinée à financer les réformes.

Parmi les principales mesures proposées figure la désignation d’un référent personnel pour chaque blessé afin de l’accompagner dans ses démarches administratives et médicales.

Le rapport souligne que près de 15.500 blessés souffrent de troubles psychologiques liés à leur service militaire.

La commission préconise notamment le développement des thérapies alternatives, la création d’un service national de psychiatrie dédié aux blessés des forces de sécurité ainsi que la mise en place de structures communautaires pour les anciens combattants confrontés à des troubles psychiques ou à des addictions.

Pour les blessés physiques, elle recommande également la création d’un centre résidentiel spécialisé pour les patients souffrant de lésions cérébrales graves ainsi que des programmes spécifiques destinés aux amputés, aux femmes blessées et aux soldats isolés vivant en Israël ou à l’étranger.

Le rapport propose également de transformer le département de rééducation en une autorité indépendante au sein du ministère de la Défense afin de lui offrir davantage d’autonomie budgétaire et administrative.

« Israël est confronté à un défi de rééducation sans précédent », a déclaré Israël Katz. « Cette réalité exige un changement profond, avec des services élargis, des procédures simplifiées et le blessé placé au centre du système. »

Bezalel Smotrich a quant à lui évoqué « une révolution » dans la manière dont l’État accompagne les militaires blessés et leurs familles.

Le gouvernement n’a pas encore indiqué à quelle date ces recommandations seront soumises au vote. Les élections législatives attendues à l’automne pourraient toutefois retarder leur mise en œuvre.