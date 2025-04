Tsahal se prépare à reprendre l'acheminement de nourriture, de carburant et de médicaments vers Gaza, malgré l'absence de progrès dans les négociations visant à libérer les otages, ont rapporté les médias israéliens lundi.

L'armée israélienne a récemment présenté le "variateur humanitaire", une mesure qui indique le temps qu'il reste avant que la nourriture et l'énergie ne viennent à manquer à Gaza, selon le journal israélien, Yediot Aharonot. À l'heure actuelle, il est admis que Gaza dispose encore de suffisamment de vivres pour tenir un mois.

AP Photo/Fatima Shbair

Parallèlement, Tsahal se prépare à lancer un nouveau programme pilote, probablement près de Rafah, dans le cadre duquel les soldats israéliens superviseront la distribution de l'aide directement aux civils de Gaza et en coordination avec les organisations d'aide internationale présentes sur place. La raison principale de ce processus est la crainte d'une violation du droit international, qui mettrait en cause non seulement l'échelon politique, mais aussi les commandants militaires qui opèrent sur le terrain.

Au cours des 43 derniers jours du cessez-le-feu, Israël a acheminé chaque jour 600 camions d'aide à Gaza en moyenne. Cependant, cette aide profite principalement au Hamas puisque moins de la moitié est distribuée aux civils de la bande de Gaza. Le Hamas s'en accapare la majorité, en conservant une partie pour ses propres besoins et revendant le reste à la population gazaouie à des prix exorbitants.

Le mois dernier, la Cour suprême israélienne a rejeté à l'unanimité une requête de groupes de défense des droits de l'homme qui affirmaient que le droit international et le droit israélien exigeaient qu'Israël garantisse l'acheminement d'aide aux civils de Gaza.

Le président de la Cour, Yitzhak Amit, a précisé dans son arrêt que l'État d'Israël lui-même, en règle générale, ne fournit pas d'aide humanitaire à la bande de Gaza, mais qu'il l'autorise à y entrer au moment voulu, selon les instructions de l'échelon politique.

À la suite de la publication dans les médias des informations selon lesquelles Israël se préparait à reprendre l'aide humanitaire à Gaza, l'armée israélienne a tenu a préciser que Tsahal agissait "conformément aux directives de l'échelon politique et qu'"Israël ne transfère et ne transférera aucune aide au Hamas".