Israël se prépare à un conflit prolongé avec le Hezbollah même après la fin de la guerre contre l'Iran

Israël se prépare à mener une offensive prolongée contre l’organisation terroriste Hezbollah au Liban, qui pourrait se poursuivre même après la fin de la guerre en cours contre l’Iran, a rapporté le Financial Times, citant plusieurs sources informées des discussions au sein des autorités israéliennes. L’opération lancée après les tirs de roquettes du Hezbollah vers le nord d’Israël la semaine dernière devrait au minimum durer aussi longtemps que la campagne militaire visant l’Iran, et pourrait se prolonger au-delà d’un éventuel cessez-le-feu avec Téhéran.

L’objectif affiché par Israël est d’infliger des dommages suffisamment importants au Hezbollah pour mettre fin à la menace permanente qui pèse sur les localités du nord du pays, dont les habitants ont déjà été contraints d’évacuer lors des précédentes vagues de combats. Selon un diplomate arabe, ce message aurait déjà été transmis à plusieurs pays de la région afin de préparer la communauté internationale à l’hypothèse d’un conflit durable au Liban.

Dans le même temps, des efforts diplomatiques sont en cours pour éviter une escalade plus large. La France aurait proposé de contribuer à un processus de désarmement du Hezbollah, tandis que des responsables libanais ont indiqué être ouverts à des discussions directes avec Israël.

Les hostilités se sont à nouveau intensifiées la semaine dernière après des tirs de roquettes et de drones du Hezbollah vers Israël, en représailles à l’élimination du guide suprême iranien Ali Khamenei. Selon un responsable militaire israélien, l’organisation terroriste libanaise a alors commis "une grave erreur", déclenchant une réponse militaire élargie de l’armée israélienne.