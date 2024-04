Gaza: Israël poursuit ses préparatifs pour une opération à Rafah, les combats continuent dans le nord | LIVE

Tsahal cible des lanceurs de roquettes du Hamas dans le sud de Gaza

"Tsahal a frappé des lanceurs du Hamas situés dans une zone humanitaire dans le sud de Gaza et continue d'opérer dans le corridor central de Gaza", a fait savoir l'armée israélienne ce mercredi matin. Les postes de lancement étaient chargés de roquettes et ont été touchés avant que des tirs ne soient effectués vers Israël. "La frappe a été menée après avoir pris des précautions pour atténuer les dommages causés aux civils", précise le communiqué. Il évoque aussi, dans la journée de mardi, "des avions de combat et des aéronefs de l'armée de l'air israélienne qui ont frappé plus de 50 cibles" et "un aéronef de l'armée de l'air qui a frappé un tunnel opérationnel et d'autres infrastructures terroristes dans le centre de la bande de Gaza".