Israël se préparerait à frapper à nouveau l'Iran

Un haut responsable de l’armée israélienne a averti lundi que Jérusalem se prépare à tous les scénarios, y compris la possibilité d’une nouvelle frappe contre l’Iran, alors que l’État hébreu continue d’assurer sa sécurité sur plusieurs fronts.

Dans une interview accordée au quotidien Maariv, ce responsable a expliqué que les forces armées suivent "de près" l’évolution au Moyen-Orient et en Iran et se tiennent prêtes à diverses options militaires. "L’une d’elles est que nous devrons peut‑être agir à nouveau contre l’Iran", a‑t‑il déclaré, soulignant que Téhéran a déjà "reçu un coup sévère" et connaît l’ampleur des dégâts infligés par les capacités israéliennes.

Le même officier a affirmé que, sur le front de Gaza, Tsahal met tout en œuvre pour créer les meilleures conditions possibles en vue d’un cessez‑le‑feu et d’un accord sur la libération des otages. "Nous faisons tout pour permettre l’arrêt des combats et le retour des 48 otages, et pour définir des arrangements de sécurité qui répondent aux exigences d’Israël", a‑t‑il ajouté, insistant sur la mobilisation simultanée des forces pour protéger le pays.

Ces déclarations interviennent dans un climat régional tendu. Sur la télévision d’État iranienne, Mohsen Rezaei, ancien commandant du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), a proféré des menaces vigoureuses contre Israël et les États‑Unis. Rezaei a averti que l’Iran pourrait entrer en guerre si Israël lançait une nouvelle attaque contre son territoire et a rejeté tout compromis qui laisserait à Israël le temps de "se préparer ou de se renforcer".

Adoptant un ton alarmiste, Rezaei a assuré que l’Iran mobiliserait "toutes ses forces" et "changerait ses lignes rouges" en cas d’escalade, allant jusqu’à affirmer que si la guerre durait deux mois "il n’y aurait plus rien" d’Israël, des propos destinés à dissuader toute offensive israélienne future.