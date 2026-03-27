Israël serait pessimiste quant à une chute rapide du régime iranien

Israël exprime des doutes croissants quant à la possibilité d’un changement de régime à court terme en Iran, a rapporté le Financial Times vendredi. Cette évaluation remet en question l’un des objectifs affichés par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, alors que le conflit se poursuit depuis plusieurs semaines.

D’après des sources proches des discussions internes, la position dominante au sein de la direction du renseignement militaire israélien (Aman), est que les opérations en cours n’ont pas encore permis de créer les conditions nécessaires à la chute de la République islamique. L’actuelle campagne aérienne menée par Israël et les États-Unis n’aurait pas significativement entamé l’emprise du régime sur le pouvoir.

Les responsables interrogés soulignent que les espoirs d’un basculement rapide à Téhéran s’amenuisent. Selon l’un d’eux, les militaires ont averti les autorités politiques que la situation ne se résoudrait pas rapidement, insistant sur la difficulté extrême d’un changement de régime. L’armée israélienne s’est abstenue de commenter officiellement ces informations, qui reflètent des discussions internes.

Dans ce contexte, les frappes continuent de viser des infrastructures militaires iraniennes, avec pour objectif principal d’affaiblir les capacités du pays plutôt que de provoquer un effondrement immédiat du pouvoir. Les sources citées estiment qu’un tel scénario nécessiterait des actions complémentaires, notamment des opérations clandestines.

Selon ces mêmes sources, le Mossad serait chargé de favoriser des dynamiques internes susceptibles de déstabiliser le régime, notamment en soutenant des groupes armés kurdes dans le nord de l’Iran et en encourageant des mouvements de contestation. L’objectif serait de créer une pression interne suffisante pour fragiliser le pouvoir et ouvrir la voie à un éventuel changement de leadership à Téhéran.