Israël : "seule l’option militaire est sur la table" pour reprendre Gaza, selon une source diplomatique

Articles recommandés -

Le cabinet de sécurité israélien doit se réunir dimanche soir afin d’approuver le plan militaire visant à reprendre le contrôle de la ville de Gaza, ont rapporté plusieurs médias, dont Ma’ariv.

Selon une source diplomatique citée par le quotidien, "à ce stade, seule l’option militaire est sur la table". Les propositions précédentes concernant un accord pour la libération des otages ou un cessez-le-feu ne sont désormais "plus d’actualité".

La même source a précisé que si un accord devait finalement être conclu, il inclurait l’ensemble des otages, qu’ils soient vivants ou décédés. Toutefois, aucune discussion n’est actuellement en cours, aucune équipe de négociation n’a été formée et aucun contact n’a été établi avec le Hamas.

D’après les informations disponibles, le gouvernement israélien estime que le mouvement terroriste ne montre aucun signe d’ouverture pour discuter des conditions d’une fin de la guerre. La décision de lancer une nouvelle offensive terrestre sur Gaza-ville devrait donc être entérinée lors de la réunion du cabinet, marquant un durcissement de la stratégie israélienne dans le conflit en cours.