Israël suspend la libération de prisonniers palestiniens après les mises en scène du Hamas

Israël a annoncé dans la nuit de samedi à dimanche la suspension de la libération de 620 prisonniers palestiniens qui devaient être relâchés dans le cadre de l'accord de trêve avec le Hamas. Cette décision intervient après que le bureau du Premier ministre a dénoncé "les violations répétées du Hamas, y compris les cérémonies humiliantes des otages et leur utilisation cynique à des fins de propagande". Les prisonniers, déjà transférés dans les véhicules de l'unité Nachshon, ont été ramenés en détention après 13 heures d'attente. Parmi eux figuraient 71 condamnés à perpétuité et 60 purgeant de longues peines. Le plan prévoyait l'expulsion de 97 détenus hors des territoires palestiniens, tandis que cinq devaient être libérés à Jérusalem-Est, 37 en Judée-Samarie et 457 dans la bande de Gaza.

Cette libération devait inclure des figures notables comme Nael Barghouti, condamné pour le meurtre d'un chauffeur de bus en 1978, et Salameh Qatawi, leader des prisonniers du Hamas ces quatre dernières années. Bilal Abu Ghanem, condamné à trois peines de prison à vie pour un attentat dans un bus à Jérusalem en 2015, faisait également partie des détenus concernés.

Le Hamas a mis en scène une démonstration de cruauté en amenant deux otages toujours captifs, Guy Gilboa-Dalal et Evyatar David, jusqu'au point de libération à Nuseirat, pour les forcer à regarder la libération de leurs compagnons de captivité. Tal Shoham et Avraha Mangisto ont également été libérés lors d'une mise en scène similaire à Gaza.

Un incident a également marqué la restitution des corps : le Hamas a d'abord remis par erreur la dépouille d'une femme gazaouie au lieu de celle de Shiri Bibas. Un responsable du Hamas a suggéré que "les restes de Shiri Bibas auraient pu être mélangés avec d'autres", avant que sa dépouille ne soit finalement rendue à Israël.