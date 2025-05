Israël : tension entre Itamar Ben Gvir et le chef d'état-major lors de la réunion du cabinet de sécurité

Le cabinet politique et de sécurité israélien a approuvé dans la nuit de dimanche à lundi l'extension de l'opération militaire terrestre dans la bande de Gaza. Selon les estimations, la manœuvre ne commencera probablement qu'après la visite du président américain, Donald Trump, en Arabie Saoudite, dans une dizaine de jours. Le cabinet a également décidé que la distribution de l'aide humanitaire se ferait par l'intermédiaire d'entreprises civiles, et non par les forces de Tsahal. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, s'y est fermement opposé.

Screenshot/ GPO

La reprise de l'aide humanitaire n'aura pas lieu dans l'immédiat, mais il a été souligné que si une telle décision était prise, ce serait selon un cadre convenu à l'avance. Itamar Ben Gvir, s'est donc opposé au plan d'aide humanitaire et a lancé au chef d'état-major, Eyal Zamir : "Je ne comprends pas pourquoi nous devons leur fournir une aide humanitaire. Ils ont suffisamment de nourriture là-bas. Nous devons bombarder les entrepôts alimentaires du Hamas", a-t-il déclaré.

"Ces idées nous mettent en danger", lui a répondu le chef de Tsahal. L'échange s'est ensuite envenimé : "Chef d'état-major, nous n'avons aucune obligation légale de fournir de la nourriture à ceux que vous combattez, ils en ont assez !". Netanyahou a alors exprimé son soutien au ministre de la Sécurité nationale en affirmant que "les ministres ont le droit d'exprimer des opinions contraires à celles des officiers".

Tomer Neuberg/Flash90

Les réactions des politiques à la décision nocturne n'ont pas tardé. Le président des Démocrates, Yaïr Golan, a tweeté : "Le Cabinet a décidé hier soir d'élargir l'opération militaire dans la bande de Gaza - non pas pour préserver la sécurité d'Israël, mais pour sauver Netanyahou et le gouvernement des extrémistes. Il ne s'agit plus d'une opération temporaire, mais d'une démarche qui prépare une présence permanente sur le terrain, dans le cadre de la réalisation des fantasmes de Ben Gvir et Smotrich".

"L'occupation effective de Gaza au nom de la 'survie du gouvernement' nous coûtera du sang - la vie des otages, la vie des combattantes et combattants, l'usure, et surtout : la perte de notre chemin...", a-t-il ajouté.