Israël transforme 30% de Gaza en zone tampon

L'armée israélienne a officiellement désigné près d'un tiers du territoire de la bande de Gaza comme "périmètre de sécurité", selon un communiqué diffusé mercredi. "Environ 30% du territoire de Gaza est désormais désigné périmètre de sécurité", a précisé l'institution militaire, confirmant sa stratégie d'établir une zone tampon le long de la frontière avec Israël. Cette annonce intervient alors que les forces israéliennes maintiennent le blocus sur l'aide humanitaire et poursuivent leurs opérations militaires dans l'enclave palestinienne.

Depuis la reprise des hostilités le 18 mars, après deux mois de trêve, l'armée israélienne a intensifié ses opérations, revendiquant avoir frappé "environ 1.200 cibles terroristes" et procédé à plus de 100 "éliminations ciblées".

Parallèlement, le Jihad islamique a diffusé une vidéo montrant un otage israélo-allemand en vie, Rom Braslavski, capturé lors de l'attaque du 7 octobre 2023. Dans cet enregistrement visiblement réalisé sous contrainte, le jeune homme implore Benjamin Netanyahou et Donald Trump d'œuvrer pour sa libération. Sur le front diplomatique, le Hamas examine actuellement une proposition israélienne de cessez-le-feu transmise par les médiateurs égyptiens. Le bureau du Premier ministre a indiqué que Netanyahou a tenu "une réunion d'évaluation sur la question des otages avec l'équipe de négociation et les hauts responsables de l'appareil sécuritaire" et "donné des instructions pour poursuivre les démarches visant à faire avancer la libération de nos otages".

Un responsable du Hamas a déclaré à l'AFP que sa réponse à la proposition israélienne était "encore en préparation", tout en réaffirmant que le désarmement du mouvement n'était pas négociable.