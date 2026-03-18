Israël traque un à un les cadres du régime iranien dans leurs cachettes

Quelques jours à peine après une apparition publique défiant les menaces, le chef du Conseil de sécurité nationale iranien Ali Larijani a été éliminé lors d’une frappe israélienne près de Téhéran. Selon des informations rapportées par le Wall Street Journal, les services de renseignement israéliens ont localisé Larijani en réunion avec d’autres responsables dans une cachette en périphérie de la capitale avant de lancer un missile contre le site, mardi à l’aube.

La même nuit, une autre opération a visé le chef de la milice Bassidj, Gholamreza Soleimani, également éliminé après avoir été repéré dans une zone boisée de Téhéran, où il s’était réfugié avec ses adjoints. Cette frappe aurait été rendue possible grâce à des renseignements fournis par des civils iraniens, dans un contexte où les installations de commandement de la milice ont été largement ciblées ces dernières semaines, contraignant ses membres à se disperser.

Ces éliminations s’inscrivent dans une campagne plus large menée par Israël, avec le soutien des États-Unis, visant à affaiblir les structures du régime iranien et à créer les conditions d’un possible soulèvement interne. D’après des documents consultés par le quotidien américain, des milliers de membres des forces du régime, des hauts responsables aux agents de terrain, auraient déjà été tués.

Sur le terrain, des signes de désorganisation commencent à apparaître. Les forces de sécurité, sous pression, tentent de contenir la population tout en faisant face aux frappes répétées. Parallèlement aux opérations militaires, Israël mènerait une stratégie de pression psychologique en contactant directement certains responsables iraniens pour les dissuader de soutenir le pouvoir en place.

Un enregistrement consulté par le journal montre un agent du Mossad menaçant un commandant de police iranien en lui affirmant qu’il était surveillé et en l’exhortant à se ranger du côté du peuple. En réponse, ce dernier aurait exprimé sa peur et son sentiment d’être condamné, implorant de l’aide.

Ces développements illustrent l’intensification d’une campagne multidimensionnelle, mêlant frappes ciblées, collecte de renseignements et opérations d’influence, dans un conflit qui semble désormais s’étendre bien au-delà du seul champ militaire.