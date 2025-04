Israël : un millier de familles endeuillées par la guerre appellent à la poursuite des combats à Gaza

Au cours des dernières 24 heures, environ un millier de familles endeuillées par la guerre ont signé une lettre appelant à la poursuite des combats à Gaza jusqu'à ce que "tous les objectifs soient atteints". Les signataires ont précisé que cette mesure a été prise "contre les lettres de désobéissance (de certains militaires) et contre l'arrêt de la guerre", qui, selon eux, constituent un "grave danger pour la sécurité d'Israël".

La semaine dernière, des anciens soldats de l’armée de l’air, des médecins, des éducateurs et des scientifiques ont publié des lettres appelant au retour de tous les otages, même au prix de l’arrêt de la guerre.

IDF Spokesperson

En outre, il y a trois jours, des membres d’unités de cyberattaque, des soldats et des officiers servant dans les forces de réserve de Tsahal, le Shin Bet et le Mossad, ont publié une lettre inhabituellement dure dans ses critiques à l’encontre du Premier ministre Benjamin Netanyahou. "Les crimes de Netanyahou sont innombrables, mais le résultat final est clair : Netanyahou représente un danger pour nos frères kidnappés, pour la sécurité de l’État et pour la démocratie", avaient-ils écrit. Une lettre dans le même esprit a également été publiée par des anciens membres de l’Unité des opérations spéciales de la Division du renseignement de Tsahal.

Les auteurs de la pétition avaient aussi lié la poursuite de la guerre à l'enquête en cours contre les conseillers du Premier ministre. "Netanyahou incite à la violence contre les forces de l'ordre, met en danger la sécurité de ceux qui sont à leur tête et tente de torpiller l'enquête sur les liens entre le Qatar et son bureau (Qatargate), l'affaire de sécurité la plus grave de l'histoire de l'État d'Israël".