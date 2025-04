Israël : Un millier de pilotes appellent à cesser les combats pour libérer les otages

Une lettre ouverte signée par près d'un millier de membres d'équipages aériens de réserve, dont de nombreux pilotes, a été publiée jeudi matin dans plusieurs médias israéliens. Cette démarche intervient malgré les mises en garde expresses du chef d'état-major, le général Eyal Zamir. "Nous, combattants des forces aériennes de réserve et retraités, exigeons le retour des otages sans délai, même au prix d'un arrêt immédiat des combats", déclarent les signataires. "Actuellement, la guerre sert principalement des intérêts politiques et personnels, non des objectifs sécuritaires."

Le texte affirme que "la poursuite du conflit ne contribue à aucun des objectifs déclarés et conduira à la mort d'otages, de soldats de Tsahal et de civils innocents, ainsi qu'à l'épuisement des réservistes mobilisés." Les auteurs soulignent que "comme prouvé par le passé, seul un accord peut ramener les otages sains et saufs, tandis que la pression militaire mène principalement à leur exécution et met nos soldats en danger". Ils appellent les citoyens israéliens à "exiger partout et par tous les moyens : arrêtez les combats et ramenez tous les otages – maintenant. Chaque jour qui passe met leur vie en péril. Toute hésitation supplémentaire est une honte."

Cette démarche a inquiété les hauts responsables militaires avant même sa publication, en raison de sa nature politique. Le commandant de l'armée de l'air, le général Tomer Bar, a rencontré les initiateurs, et le chef d'état-major Eyal Zamir a également participé à certaines discussions dans une tentative d'empêcher la diffusion de cette lettre.