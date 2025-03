Israël : un missile houthi intercepté au-dessus du centre du pays

Un missile balistique lancé depuis le Yémen par les rebelles houthis a été intercepté avec succès par le système de défense israélien "Arrow" avant qu'il ne pénètre dans l'espace aérien israélien. Des sirènes d'alerte ont retenti dimanche matin dans le centre du pays, la région côtière et Jérusalem, provoquant l'inquiétude des habitants. "Suite aux alertes déclenchées il y a peu dans plusieurs régions du pays, l'armée de l'air a intercepté un missile tiré depuis le Yémen. Le missile a été neutralisé avant de franchir l'espace territorial israélien, les alertes ont été activées conformément au protocole établi", a précisé le porte-parole de Tsahal dans un communiqué. Le Magen David Adom (équivalent israélien de la Croix-Rouge) a indiqué n'avoir reçu aucun appel d'urgence et ne signale aucun blessé.

Il s'agit du quatrième tir en provenance du Yémen au cours des dernières 48 heures, chaque incident ayant déclenché des sirènes dans de nombreuses localités du centre d'Israël. Samedi, les systèmes de défense aérienne américains avaient déjà intercepté une tentative similaire des Houthis visant Israël.

Parallèlement, des médias yéménites rapportent que plusieurs commandants de terrain et responsables du système de lancement de missiles houthis auraient été éliminés cette nuit lors de frappes américaines dans la province de Marib. Face à cette menace persistante, les autorités israéliennes maintiennent un niveau d'alerte élevé. "Les systèmes de défense aérienne restent en état d'alerte maximale", ont confirmé des sources militaires, qui s'attendent à de nouveaux tirs dans les jours à venir.

Le commandant du Front intérieur a demandé aux habitants des zones concernées de continuer à respecter les consignes de sécurité et de se rendre immédiatement dans les abris dès le déclenchement des sirènes, pour une durée de 10 minutes. Les alertes ont retenti dans plus de quarante localités, notamment Tel Aviv, Jérusalem, Herzliya, Ramat Gan, Petah Tikva, Lod, Modiin et de nombreuses autres villes et collectivités du centre d'Israël.