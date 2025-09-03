Israël : un rapport accablant dénonce 17 ans de négligence gouvernementale ayant conduit au 7 octobre

Articles recommandés -

Le Contrôleur de l'État israélien, Matanyahu Englman, a publié mercredi un rapport dévastateur sur la gestion civile de la guerre "Glaives de fer", accusant directement Benjamin Netanyahou, Betsalel Smotrich et Yoav Gallant d'avoir failli dans leurs responsabilités. Cette enquête s'inscrit dans le cadre de l'investigation en cours sur les défaillances entourant l'attaque du Hamas du 7 octobre.

Un défaut de préparation de 17 ans

"Le prix de cette négligence persistante a été payé par les citoyens de l'État", dénonce le rapport, qui révèle qu'aucune préparation adéquate n'a été mise en place pour gérer l'arrière-pays en temps de crise depuis la Seconde guerre du Liban en 2006. Sur ces 17 années d'inaction, 13 ont été sous la direction de Netanyahou, souligne le Contrôleur.

Le document pointe des défaillances systémiques : absence d'un organe responsable unique pour gérer l'arrière-pays civil, dysfonctionnement du Cabinet socio-économique censé superviser le front civil, et déconnexion totale du gouvernement avec la réalité du terrain. "Pendant la majeure partie de la période, le gouvernement n'avait pas une vision nationale complète des besoins et des lacunes du côté civil", constate le rapport.

Des responsabilités clairement établies

Netanyahou est accusé de n'avoir pas utilisé ses prérogatives pour combler les lacunes fondamentales identifiées depuis 2006, notamment l'absence d'autorité centralisée pour coordonner la gestion civile en temps de guerre. Le rapport précise que les premiers ministres Naftali Bennett et Yair Lapid n'ont pas non plus agi sur cette question durant leurs brefs mandats.

Betsalel Smotrich, qui dirige le Cabinet socio-économique et menace régulièrement de faire tomber le gouvernement Netanyahou, est particulièrement visé. Le Contrôleur révèle que ce cabinet stratégique ne s'est réuni que cinq fois en une année entière de guerre, n'adoptant aucune décision opérationnelle. Smotrich n'a pas mis en œuvre les mécanismes gouvernementaux prévus pour gérer les aspects civils du conflit, notamment la création d'un "gouvernement civil" parallèle qui a échoué.

Yoav Gallant et ses prédécesseurs sont critiqués pour n'avoir pas régularisé le statut des organes d'urgence du ministère de la Défense, laissant un vide institutionnel béant.

Un système défaillant à tous les niveaux

Le rapport détaille les conséquences dramatiques de cette impréparation : difficultés pour le public à obtenir des informations vitales, problèmes d'hébergement pour 200 000 évacués, manque de coordination pour les services médicaux et éducatifs dans les zones de conflit, dysfonctionnements dans l'attribution des aides et compensations.

Le forum des directeurs généraux, dirigé par Yossi Shelly du bureau du Premier ministre, a également échoué : fréquence de réunions insuffisante, absence de représentants juridiques et budgétaires, zéro décision prise sur des dossiers cruciaux comme l'hébergement des évacués ou la pénurie de travailleurs étrangers.

L'état de préparation de 2022 révélait déjà des failles : sur 15 objectifs nationaux, 11 présentaient un niveau de préparation "moyen" en cas de guerre, et 4 seulement un niveau "bon".

Une réponse en demi-teinte

Face aux accusations, le bureau de Smotrich reconnaît les défaillances mais invoque les "montagnes de juridicisation et de bureaucratie" qui auraient entravé l'action. Le ministre revendique néanmoins avoir géré "la plus grande crise civile de l'histoire d'Israël", soutenant 200 000 évacués et 300 000 réservistes tout en maintenant la stabilité économique du pays.

Ce rapport intervient dans un contexte de tensions croissantes au sein du gouvernement Netanyahou, où Smotrich a déjà contraint le Premier ministre à abandonner des négociations de cessez-le-feu en avril 2024.