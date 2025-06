Israël va organiser le rapatriement d'une partie de ses ressortissants bloqués à l'étranger

Le ministère de la Défense a donné son feu vert à la ministre des Transports Miri Regev pour organiser des vols d'évacuation destinés aux Israéliens bloqués à l'étranger, avec un lancement prévu sous 72 heures. Les principales plateformes de départ identifiées sont Athènes, Larnaca, New York et Bangkok. Un préavis de six heures sera donné avant la réouverture de l'espace aérien israélien. Les compagnies aériennes nationales publieront aujourd'hui des formulaires d'inscription en ligne pour constituer des listes d'attente, permettant aux voyageurs de sélectionner leur point de départ souhaité. L'Autorité nationale d'urgence établira les priorités d'embarquement selon des critères encore non divulgués.

Quelque 150 000 Israéliens demeurent coincés à l'étranger depuis la fermeture de l'espace aérien jeudi dernier. Le plan actuel ne permet que deux atterrissages horaires et exclusivement en période diurne, offrant une réponse partielle au défi logistique.

Samuel Zakai, directeur de l'Autorité des aéroports civils, explique : "Nous ne relancerons pas l'aviation à pleine capacité, ce sera progressif, par étapes, avec des interruptions possibles. La priorité absolue reste d'éviter tout dommage aux personnes et aux appareils."

L'aéroport Ben Gourion demeure fermé depuis jeudi, contraignant les compagnies à suspendre leurs liaisons avec Israël. Le rapatriement s'annonce particulièrement long et pourrait s'étaler sur plusieurs semaines.

Oz Berlovitz, PDG d'Arkia, conteste l'approche retenue : "L'État doit reconnaître que cette crise aéronautique constitue un enjeu national. Le dispositif actuel ne répond pas aux besoins réels. J'exhorte les décideurs à l'adapter immédiatement pour établir un pont aérien conséquent."