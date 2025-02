Israël veut assurer la libération de six otages vivants prévue samedi

Malgré la violation de l'accord par le Hamas, qui n'a pas restitué le corps de Shiri Bibas avec ceux de ses enfants Kfir et Ariel, Israël ne compte pas interrompre l'accord en cours. L'objectif immédiat est de garantir la libération des six otages vivants prévue pour demain. L'armée israélienne a confirmé avoir reçu les dépouilles de Kfir et Ariel Bibas, mais une autre dépouille remise à Israël n'est pas celle de leur mère, Shiri. En réaction, le Hamas a déclaré qu'"il est possible que les restes de Shiri Bibas se soient mélangés à d'autres".

Dans ce contexte, l'establishment de la sécurité israélien envisage de recommander au gouvernement de poser un ultimatum au Hamas sous 24 heures pour la restitution du corps de Shiri Bibas. L'option d'une suspension partielle des concessions israéliennes dans le cadre de l'accord est également à l'étude.

Pendant ce temps, les familles de six otages attendent leur libération demain. Parmi eux figurent Tal Shem, Omer Vankart, Omer Shem Tov, Avera Mengistu, Hisham Al-Sayed et Elia Cohen.

Le Premier ministre Benyamin Netanyahou a qualifié la violation de l'accord de "cruelle et impitoyable", promettant que "le Hamas paiera le prix fort". Il a aussi affirmé que "l'état d'Israël fera tout pour ramener Shiri Bibas ainsi que tous nos otages, vivants et morts". Par ailleurs, l'institut de médecine légale d'Abou Kabir a confirmé que Kfir et Ariel Bibas ont été assassinés en novembre 2023 alors qu'ils étaient en captivité. Une autre dépouille, identifiée comme celle d'Oded Lifshitz, ancien membre du kibboutz Nir Oz, a été restituée.

Sa famille a réagi en déclarant : "Nous avons reçu avec une douleur immense la confirmation officielle de son décès. Nous avions tant espéré un dénouement différent".