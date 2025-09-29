Israéliens et Américains réalisent une avancée majeure vers l'accord proposé par Trump

Une nuit marathon de négociations à New York a permis aux représentants américains et israéliens d'accomplir des progrès significatifs dans la nuit de dimanche à lundi. Les deux délégations sont parvenues à un accord sur les 21 points du plan proposé par le président américain, avec la finalisation des formulations avant les annonces officielles prévues lors de la rencontre entre les Donald Trump et Benjamin Netanyahou.

Parallèlement à ces discussions techniques, une réunion stratégique de haut niveau s'est tenue avec la participation du Premier ministre israélien, du ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer, de l'envoyé spécial de Trump pour le Moyen-Orient Steve Witkoff, et de Jared Kushner, conseiller du président Trump.

Selon des informations rapportées par i24NEWS, Netanyahou aurait confirmé à Witkoff son intention d'aborder la question de l'application de la souveraineté israélienne en Judée-Samarie lors de sa rencontre avec le président américain.

Ce cadre en 21 points élaboré par l'administration Trump vise à établir une feuille de route pour résoudre certains des aspects les plus complexes du conflit israélo-palestinien. Cette initiative s'inscrit dans la continuité de l'approche diplomatique que Trump avait initiée lors de son premier mandat, notamment avec les Accords d'Abraham qui ont normalisé les relations entre Israël et plusieurs pays arabes.

Les négociations de cette nuit marquent une étape cruciale dans le processus diplomatique, les deux parties cherchant à consolider leurs positions avant les déclarations publiques attendues dans les prochaines heures.