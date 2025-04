Israel Katz présente des documents prouvant l'implication de l'Iran dans les attaques du 7 octobre

Plus d'un an et demi après les attaques du 7 octobre, le ministre de la Défense israélien Israël Katz a révélé ce dimanche une série de documents classifiés démontrant une collaboration directe entre l'Iran et le Hamas dans la planification des attaques contre Israël.

Lors d'une visite à l'unité de renseignement EMT, Katz a présenté pour la première fois des documents confidentiels retrouvés dans les tunnels souterrains utilisés par les hauts responsables du Hamas à Gaza. Ces documents révèlent des échanges directs entre les dirigeants du Hamas, Yahya Sinwar et Muhammad Deif, et des représentants iraniens.

"Je présente ici aujourd'hui la preuve sans équivoque du soutien de l'Iran au plan du Hamas visant à détruire Israël et au massacre du 7 octobre," a déclaré Katz durant cette présentation exceptionnelle.

Selon les documents déclassifiés, Sinwar et Deif auraient exigé la somme astronomique de 500 millions de dollars du commandant de la Force Qods des Gardiens de la Révolution iranienne, dans le but explicite "de détruire l'État d'Israël" et de combattre les États-Unis.

Le chef de la branche palestinienne des Gardiens de la révolution, identifié sous le nom d'Izadi, aurait répondu favorablement à cette demande malgré la situation économique difficile de l'Iran, affirmant que la lutte contre Israël et les États-Unis constituait "la priorité absolue du régime iranien".

Ces révélations sont le fruit du travail de l'unité Amashot, une force spéciale composée principalement de réservistes, créée pendant la guerre. Selon le ministre Katz, cette unité "a développé une capacité nationale qui n'existait pas auparavant - une capacité de renseignement qui détient actuellement des matériaux critiques collectés au plus profond de la zone". Parmi les documents saisis figurent des archives du Hamas, du Hezbollah et d'autres sources de renseignements sensibles.

"La conclusion est claire : l'Iran est la tête du serpent," a insisté Katz. "Malgré tous ses démentis, il finance et promeut le terrorisme dans tous les secteurs - de Gaza au Liban, en passant par la Syrie, la Judée et la Samarie, et maintenant aussi contre les Houthis au Yémen - sous la bannière du désir de détruire Israël."

Le ministre de la Défense a conclu son intervention par une déclaration ferme : "Israël fera tout pour empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire et continuera à frapper ses mandataires dans la région jusqu'à ce que l'axe du mal iranien soit écrasé et renversé."