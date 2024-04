Itamar Ben Gvir menace de faire tomber la coalition si Tsahal renonce à une offensive sur Rafah

Itamar Ben Gvir voit rouge. Alors que Tsahal a retiré ses troupes du sud de la bande de Gaza et fait d'autres concessions face au Hamas dans l'espoir d'aboutir à un accord pour la libération d'otages, le ministre et chef du parti Force juive menace de faire tomber la coalition au pouvoir. Il a ainsi averti que si Benjamin Netanyahou mettait fin à la guerre, et renonçait à mener une offensive sur Rafah censée venir à bout de l'organisation terroriste, "il n'aurait plus de mandat pour se maintenir à la tête du gouvernement".

Egalement inquiet face aux derniers développements à Gaza et dans les négociations au Caire, Betsalel Smotrich a quant à lui décidé de convoquer une réunion urgente de son parti, le Sionisme religieux, afin de tenir des consultations. Le ministre des Finances fait partie de ceux qui clament haut et fort qu'un accord pour la libération des otages ne doit pas être conclu à n'importe quel prix, et que c'est l'élimination du Hamas qui doit primer.

Selon plusieurs sources, des progrès notables auraient été réalisés dans les pourparlers entre Israël et l'organisation terroriste, à la faveur de larges concessions accordées par l'Etat hébreu concernant aussi bien le retrait de ses troupes de Gaza, que l'augmentation de l'aide humanitaire. Jérusalem a ainsi cédé aux pressions de Washington qui a exigé la semaine dernière "l'instauration d'un cessez-le-feu le plus rapidement possible".