Izz ad-Din al-Haddad, le dernier haut commandant militaire du Hamas en vie qui se terre à Gaza-ville

Israël a lancé dans la nuit de lundi à mardi la deuxième phase de l’opération « Chars de Gédéon », visant à prendre le contrôle de Gaza-ville. Selon les renseignements israéliens, c’est dans cette ville que se trouve désormais Izz ad-Din al-Haddad, considéré comme le dernier haut commandant du Hamas encore vivant dans la bande de Gaza. À ses côtés, deux de ses plus proches lieutenants : Ra’ad Sa’d et Muhammad Awda, responsables respectivement de la production et du renseignement.

Al-Haddad a déjà échappé à six tentatives d’assassinat, dont trois au cours de la dernière guerre. Une prime de 750 000 dollars a été placée sur sa tête. D’après le Times britannique, il change régulièrement de cachette et ne fait confiance qu’à un cercle restreint. Deux de ses fils, eux-mêmes membres du Hamas, ont été tués au combat.

Selon des clichés publiés récemment par Tsahal, l'archi-terroriste aurait entrepris une transformation physique pour tromper la surveillance de Tsahal : il teint sa barbe, troqué le treillis militaire pour les survêtements et perdu des dizaines de kilos.

À la tête de la brigade de Gaza au début de la guerre, il commandait avant le conflit environ 6 000 hommes répartis en six bataillons. Depuis l’élimination des chefs de l’aile militaire – Muhammad Deif, Marwan Issa et Yahya et Muhammad Sinwar –, il est devenu l’autorité centrale de l’organisation sur place.

Un rôle central dans le 7 octobre

Izz ad-Din Al-Haddad faisait partie du cercle décisionnaire qui a orchestré l’attaque du 7 octobre 2023. Dans une interview donnée en janvier aux médias arabes, il a reconnu que l’Iran et le Hezbollah avaient été informés de l’opération, tout en précisant que « l’heure zéro » avait été fixée par le Hamas pour garantir son succès.

Témoignages d’otages

Un ancien otage israélien, interrogé par le Wall Street Journal, affirme avoir croisé al-Haddad à cinq reprises pendant sa captivité, parfois dans le même appartement où il se cachait. Lors de leur première rencontre, en mars 2024, le chef du Hamas lui aurait parlé en hébreu, affirmant être responsable de « tous les otages de Gaza », avant de montrer sur son téléphone les photos de plusieurs captifs.

Selon les évaluations israéliennes, il resterait 2 000 à 2 500 combattants armés du Hamas dans Gaza-ville, soutenus par des milliers de jeunes enrôlés pour manipuler des explosifs et tirer des missiles antichars. Malgré les lourdes pertes subies par l’organisation, le Hamas continue d’opérer sur un mode de guerilla, tant en surface que dans ses réseaux souterrains.

Israël se prépare ainsi à une campagne longue et difficile, dont l’issue décidera sans doute du sort d’Izz ad-Din al-Haddad – symbole de la survie du Hamas à Gaza.