Izz ad-Din al-Haddad : le successeur probable de Sinwar à la tête du Hamas

Izz ad-Din al-Haddad, surnommé "Abu Suhaib" ou "le Fantôme des Brigades al-Qassam", émerge comme le successeur le plus probable de Mohammed Sinwar, après la tentative d'assassinat israélienne contre ce dernier. Actuellement commandant de la Brigade de Gaza et membre du conseil militaire interne du Hamas, Haddad est une figure majeure de l'aile armée de l'organisation. Son parcours au sein des Brigades Izz ad-Din al-Qassam l'a mené de commandant de compagnie à chef de bataillon, avant d'être nommé à la tête de la Brigade de Gaza après l'élimination de son prédécesseur, Bassem Issa, en 2021. Selon le Wall Street Journal, après la mort présumée de Yahya Sinwar, Haddad supervisait deux commandements régionaux et 14 bataillons du Hamas, "partageant" effectivement le contrôle de la bande de Gaza avec Mohammed Sinwar.

La veille du massacre du 7 octobre dans les communautés israéliennes près de la frontière, Haddad avait organisé une réunion secrète avec ses commandants subordonnés, leur remettant un document détaillant l'opération. Parmi les objectifs principaux figurait l'enlèvement massif de soldats israéliens dès les premiers moments de l'assaut.

Haddad a survécu à plusieurs tentatives d'assassinat israéliennes, notamment des frappes aériennes visant son domicile en 2008, 2012, 2021 et 2023. En novembre 2023, Israël a offert une récompense de 750 000 dollars pour toute information menant à sa capture ou à son élimination. Son fils aîné, Suhaib, a été tué dans une frappe israélienne sur Gaza City le 17 janvier dernier.

Ce haut responsable occupait également un poste important dans l'unité de sécurité interne du Hamas, "al-Majd", fondée par Yahya Sinwar pour traquer les suspects de collaboration avec Israël. Haddad entretenait une relation étroite avec Sinwar, basée en grande partie sur son intégration dans l'aile militaire du Hamas. Un autre commandant, Muhammad Shabana, responsable de la Brigade de Rafah, était également pressenti pour succéder à Mohammed Sinwar, mais il serait mort lors de la frappe qui a visé ce dernier.