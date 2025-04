"J'accuse" : Gideon Sa'ar blâme l'ONU et la CIJ pour leur "persécution systématique" d'Israël

Le ministère israélien des Affaires étrangères a annoncé lundi matin qu'Israël a décidé de ne pas participer aux audiences de la Cour internationale de Justice (CIJ) sur la loi mettant fin aux activités de l'UNRWA en Israël, qui débuteront le même jour. Le ministre des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a déclaré lors d'une conférence de presse que "cette affaire fait partie d'une persécution systématique et d'une délégitimation d'Israël".

La position d'Israël a été présentée par le chef de la diplomatie israélienne, le chef du département des Nations Unies et des organisations internationales, l'ambassadeur Amir Weissbrod et la conseillère juridique du ministère des Affaires étrangères, Tamar Kaplan Turjman, lors d'une conférence de presse pour les médias étrangers au ministère des Affaires étrangères.

Gideon Sa'ar a précisé dans sa déclaration qu'"Israël ne fait pas partie de la Cour internationale de Justice, les ordonnances ont été soumises de manière illégale". "C'est une campagne palestinienne. L'objectif n'est pas la justice. La Cour pénale devient un outil politique du côté palestinien. Ce n'est pas Israël qui devrait être jugé. Ce sont l'ONU et l'UNRWA qui devraient être jugés. L'ONU est devenue un organe corrompu, anti-israélien et antisémite. Des preuves claires démontrent que sous l'ONU et son secrétaire général, Antonio Guterres, des terroristes employés par l'UNRWA ont activement participé au massacre du 7 octobre. Il a même dissimulé cela par la suite", a-t-il poursuivi.

"J'accuse. J'accuse l'UNRWA. J'accuse l'ONU. Le secrétaire général de l'ONU. Tous ceux qui abusent du droit international et de ses institutions pour priver Israël - l'État le plus attaqué au monde - de son droit fondamental à se défendre", a ajouté Gideon Sa'ar.

ANDREA RENAULT / AFP

L'initiatrice de la loi, la députée Yulia Malinovsky, du parti Israël Beytenou, a réagi aux audiences de la CIJ en écrivant sur X qu'elles sont "totalement inutiles". "Si la Cour antisémite de La Haye savait que le gouvernement israélien n'a rien fait avec les lois de l'UNRWA et que l'agence terroriste fonctionne normalement, elle comprendrait que ces discussions sont totalement inutiles. Si seulement les lois étaient appliquées, mais le monde entier nous attaque pour rien du tout parce que le gouvernement n'a rien fait pour expulser l'UNRWA d'ici. C'est simplement embarrassant."

Israël sera sous pression juridique continue cette semaine à la CIJ, alors que des avocats de plus de 40 pays devraient faire valoir que l'interdiction de toute coopération avec l'UNRWA constitue une violation de la convention de l'ONU. Les cinq jours d'audiences ont acquis une nouvelle urgence suite à la décision d'Israël du 2 mars de bloquer toute aide à Gaza, mais le débat se concentrera sur la question de savoir si Israël - en tant que signataire de la convention de l'ONU - a agi illégalement en annulant les immunités accordées à un organisme de l'ONU. Israël a cessé tout contact et coopération avec l'organisation à Gaza, dans les territoires et à Jérusalem-Est en novembre, affirmant que l'agence collabore avec le Hamas, affirmation contestée par l'ONU.

Au total, 45 pays et organisations, y compris l'ONU elle-même, ont demandé un avis consultatif du panel de 15 juges sur les actions d'Israël. Les seuls pays susceptibles de défendre Israël devant la Cour sont les États-Unis et la Hongrie. Israël a soumis une défense écrite, mais ne présentera pas de défense orale cette semaine.

Abed Rahim Flash 90

Les audiences représentent le plus grand test d'Israël contre le droit international depuis les décisions de la Cour en janvier, mars et juin 2024, qui lui ont ordonné de prendre des mesures immédiates pour permettre à l'aide d'entrer à Gaza sans entrave. Israël a largement refusé de se conformer aux ordonnances consultatives accompagnant ces décisions, ce qui a aggravé la crise de confiance dans la crédibilité du système judiciaire international.

Rappelons que la loi mettant fin aux activités de l'UNRWA sur le territoire israélien a été adoptée par la Knesset le 28 octobre. Selon la loi, l'UNRWA ne gérera aucune représentation, ne fournira aucun service et ne mènera aucune activité, directement ou indirectement, sur le territoire souverain de l'État d'Israël. Elle est intervenue après plusieurs révélations selon lesquelles certains de ses employés étaient et sont des terroristes du Hamas ou des partisans du terrorisme d'autres groupes, certains impliqués dans le massacre du 7 octobre. Par la suite, des responsables officiels de l'ONU ont indiqué qu'ils avaient l'intention de fermer les activités de l'agence à Gaza et en Judée-Samarie. En effet, sans coordination avec Tsahal, la vie des employés de l'ONU est en danger et ils ne pourront pas fournir d'aide aux Palestiniens.