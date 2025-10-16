"J'ai fait tout ce que je pouvais" : les adieux déchirants d'un père à son fils assassiné en captivité

Des milliers de personnes se sont rassemblées jeudi au cimetière militaire de Kfar Saba pour accompagner une dernière fois le sergent-chef Tamir Nimrodi, enlevé le 7 octobre 2023 et assassiné en captivité par le Hamas. Le cortège funèbre est parti du village de Nirit, où résidait ce soldat de 27 ans qui servait comme instructeur à la base de formation de Gaza.

Son père, Alon Nimrodi, a prononcé un éloge funèbre d'une intensité bouleversante. "Combien de fois ai-je parlé, combien j'ai raconté ton histoire, combien j'ai crié. Et maintenant ? Maintenant je ne trouve pas les mots", a-t-il commencé, la voix brisée.

740 jours de combat

Le père endeuillé a relaté son combat acharné pour ramener son fils. "Dès le premier instant où j'ai compris que tu avais été enlevé et que j'ai vu ton beau visage doux avec ce regard de terreur et de peur tandis que les terroristes te frappaient, toi et tes camarades Ron Sherman et Nick Beizer, j'ai compris que je partais en guerre pour te ramener à la maison."

Pendant 740 jours, Alon a parcouru le monde, rencontrant chefs d'État, présidents, ministres et même le pape, plaidant inlassablement la cause des otages. "Même après une opération à la jambe ou le jour où une hernie discale m'a terrassé, je n'ai pas abandonné. J'ai continué avec toute ma force, malgré des douleurs infernales, juste pour que tu reviennes sain et sauf."

Un fils courageux malgré ses angoisses

Alon a révélé que Tamir, enfant et adolescent anxieux prenait des médicaments contre l'angoisse. "Tu as combattu avec bravoure tes propres peurs", a-t-il souligné. Il a également dévoilé qu'après son enlèvement, malgré la terreur, Tamir avait élaboré un plan ingénieux pour tenter de survivre, plan resté confidentiel jusqu'à présent.

Le bâtiment où il était détenu a été bombardé. "Tu as emporté avec toi des dizaines de terroristes maudits", a expliqué son père avec amertume, ajoutant que Tamir n'avait probablement pas souffert longtemps.

"Tamir, j'ai tout fait, je le jure, tout ce que je pouvais et même ce que je ne pouvais pas. Peut-être que ce n'était pas assez", a conclu Alon, levant un verre de vodka - celle de son fils - en son honneur. Dix-neuf corps d'otages restent encore à Gaza.