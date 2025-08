"J'avais choisi de jeûner dans les tunnels du Hamas le jour de Tisha BeAv", confie l'ex-otage Agam Berger

Articles recommandés -

Lors d’une soirée de Tisha BeAv à Tel Aviv samedi soir, Agam Berger, ancienne otage du Hamas, a livré un discours poignant en évoquant son expérience en captivité et la résilience du peuple juif à travers l’histoire. Elle a expliqué que, précisément un an après avoir été enlevée, elle se trouvait dans un tunnel du Hamas, où elle a décidé de jeûner en mémoire des destructions et des exils qui ont marqué l’histoire juive.

"Jeûner à Tisha BeAv était pour moi un acte de résistance spirituelle", a-t-elle déclaré. "Notre mémoire collective, celle des destructions, peut nous aider à grandir. Le peuple juif a surmonté des catastrophes qui auraient anéanti d’autres nations, mais nous continuons à exister." Agam Berger a rappelé que les souffrances passées, des destructions du Premier et du Second Temple à l’exil babylonien, la conquête romaine, les croisades et l’expulsion d’Espagne, n’ont pas détruit l’identité juive. "Nos ancêtres ont pleuré, prié, mais jamais ils ne se sont rendus."

Elle a également fait un parallèle avec la création de l’État d’Israël, soulignant que trois ans seulement après les horreurs d'Auschwitz, le peuple juif a choisi la vie en fondant un foyer national. "Nous n’avons jamais cédé au désespoir."

Agam Berger a parlé de son expérience en captivité, où elle a été kidnappée simplement parce que juive. "Dans les tunnels du Hamas, on peut vous enlever votre liberté, votre humanité, mais on ne peut pas briser l’âme d’un Juif", a-t-elle affirmé. Elle a également raconté un moment de résistance spirituelle où, même sous terre, elle et les autres otages ont compté les jours jusqu’à Tisha BeAv, priant et jeûnant malgré les conditions extrêmes.

Elle a conclu son discours en soulignant l’importance de l’identité juive dans le conflit actuel : "Chaque soldat entrant à Gaza voit des images d’Al-Aqsa dans les maisons, les bâtiments, les quartiers généraux. Leurs yeux sont rivés sur Jérusalem. Nous devons y répondre en renforçant notre identité, en renouant avec nos racines".

Agam Berger a insisté sur la nécessité d’assurer la libération des otages, qualifiant cette cause de responsabilité morale, nationale et juive. "Nous devons nous assurer que notre existence en tant que peuple libre dans notre terre ne soit pas juste une phrase dans l’hymne national, mais la vérité de notre existence", a-t-elle conclu.