J.D. Vance attendu en Israël ce mardi pour une visite diplomatique aux enjeux décisifs

Le vice-président américain J.D. Vance doit atterrir ce mardi à la mi-journée à l’aéroport Ben Gourion pour une visite diplomatique de 48 heures en Israël. Objectif affiché : promouvoir la mise en œuvre de la "Phase 2" du plan de paix Trump dans la bande de Gaza, dans un contexte de trêve fragile et de tensions persistantes. Washington craindrait que Netanyahou ne rompe le cessez-le-feu et lance une nouvelle offensive d'ampleur à Gaza.

Cette visite, qualifiée de « brève mais intense » par une source diplomatique, s’inscrit dans un effort international pour stabiliser la région, faire progresser les mécanismes de supervision civile à Gaza, et renforcer la coopération régionale autour d’un cessez-le-feu mis à mal par plusieurs incidents récents.

Le vice-président sera accompagné de l’envoyé spécial de la Maison Blanche, Steve Witkoff, ainsi que de Jared Kushner, gendre de l’ancien président Donald Trump, architecte du plan initial. Tous deux sont déjà en Israël depuis lundi, où ils ont entamé une série de rencontres avec des responsables politiques et militaires, notamment le ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer et de hauts gradés de Tsahal.

La visite débutera officiellement mardi soir par un dîner informel entre Vance et le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Mercredi, le vice-président participera à une cérémonie au cabinet du Premier ministre, suivie d’un entretien privé et d'une réunion élargie avec les principaux décideurs israéliens. Des déclarations communes à la presse sont prévues à l’issue des discussions.

Dans l’après-midi, Vance rencontrera le président Isaac Herzog, avant de se rendre à une réunion hautement symbolique avec les familles des otages récemment libérés, à Jérusalem. Jeudi matin, une visite au Mur occidental est prévue avant le départ du vice-président vers les États-Unis en début d’après-midi.