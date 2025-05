JD Vance dément avoir annulé sa visite en Israël en raison de l'offensive à Gaza

Le vice-président américain JD Vance a formellement démenti les informations publiées par Axios selon lesquelles il aurait renoncé à un déplacement prévu en Israël cette semaine en raison de l'intensification des opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza. Interrogé par des journalistes avant son départ de Rome, Vance a réfuté ces allégations : "Je pense qu'il y a beaucoup d'exagérations là-dedans. Pour être honnête, je n'ai pas vu l'article, donc je ne veux pas commenter les détails."

"La raison est simple : nous avons envisagé d'aller en Israël. Nous avons également pensé à visiter d'autres pays que le président aimerait que je rencontre dans les prochains mois. Logistiquement, c'était un peu trop difficile pour des raisons basiques comme qui s'occuperait de nos enfants si nous prenions quelques jours supplémentaires à l'étranger", a-t-il expliqué.

Le vice-président a également évoqué "des considérations plus sérieuses, comme comment assurer la sécurité, comment obtenir tous les moyens nécessaires pour constituer une délégation officielle appropriée." "Je suis certain que nous visiterons Israël à un moment donné, mais pas aujourd'hui", a conclu Vance. Cette clarification intervient après que le journaliste israélien Amit Segal avait rapporté dimanche que Vance devait arriver en Israël mardi. La Maison Blanche s'était rapidement empressée de démentir ces informations, un responsable précisant que "les informations des médias selon lesquelles le vice-président se rendra en Israël sont fausses" et soulignant que Vance rentrerait à Washington lundi.

La confusion autour de cette visite survient dans un contexte de tensions accrues suite à l'élargissement des opérations militaires israéliennes à Gaza, qui ont suscité des préoccupations internationales, notamment de la part de la France, du Royaume-Uni et du Canada qui ont menacé d'imposer des sanctions à Israël.