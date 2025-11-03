"Je gardais l'espoir qu'il soit encore en vie", confie la mère d'Oz Daniel, dont le corps vient d'être identifié

Le corps du sergent-chef Oz Daniel, tué lors des affrontements à la frontière de Gaza le 7 octobre, a été restitué dimanche soir par le Hamas. Sa mère, Merav Daniel, a déclaré que « le cercle du doute est clos », tout en confiant ressentir « des sentiments mitigés » face à cette fin tragique. « Il y avait une petite lueur d’espoir en moi qu’Oz revienne vivant », a-t-elle confié à Radio 103FM.

Le jeune soldat, âgé de 19 ans, avait été tué à proximité de Nirim, au cours d’une attaque contre son char. "Oz et moi avions évoqué l'éventualité d'un enlèvement avant même le 7 octobre. Il disait toujours qu'il ferait tout pour éviter d'être fait prisonnier", a encore relaté Merav Daniel, racontant que son fils avait tenté de résister aux terroristes et avait même arraché une grenade à l’un d’eux avant d’être abattu.

Daniel, ainsi que deux autres membres de l’équipage, le capitaine Omer Neutra et le sergent Shaked Dahan, ont été tués lors de l’attaque et leurs corps transportés à Gaza. Un autre soldat, Nimrod Cohen, avait été enlevé vivant mais libéré le 13 octobre avec dix-neuf autres otages encore en vie.

Dimanche soir, le Hamas a restitué à Israël les dépouilles de trois soldats assassinés : le colonel Assaf Hamami, le capitaine Neutra et le sergent-chef Oz Daniel. « Il a finalement été rapatrié pour des funérailles dignes », a déclaré Merav Daniel à Channel 12. Oz Daniel laisse derrière lui ses parents et sa sœur jumelle.