"Je mourrai en héros" : les derniers mots de Benyamin Asulin à sa mère avant de tomber au combat à Gaza

Le sergent (réserviste) Benyamin Asulin, engagé depuis huit mois dans les rangs de l’armée israélienne, a été tué mardi lors d’une embuscade à l’explosif à Beit Hanoun, dans le nord de la bande de Gaza. Avant son départ en mission, sa mère l’avait supplié de rentrer à la maison. Il lui avait répondu : "Maman, ne t’inquiète pas, je vais sauver la patrie. Si je meurs, je mourrai en héros", selon ses derniers mots confiés par sa mère à Kan.

Âgé de 28 ans, Benyamin servait dans la brigade nord de Gaza. Son oncle, Yossi Asulin, a décrit un jeune homme déterminé, engagé à la fois dans ses études universitaires et son service de réserve. "Depuis le début de la guerre, il n’était presque jamais à la maison", a-t-il raconté au média israélien. Lors de leurs échanges, Benyamin lui répétait : "Tu peux dormir tranquille, je suis là pour te protéger, tonton."

Quatre autres soldats ont perdu la vie dans cette même attaque meurtrière, provoquée par un engin explosif improvisé :

Meir Shimon Amar, 20 ans, de Jérusalem

Moshe Nissim Frech, 20 ans, de Jérusalem

Noam Aharon Musgadian, 20 ans, de Jérusalem

Moshe Shmuel Noll, 21 ans, de Beit Shemesh

Le rabbin Adir Almushnino, aumônier du bataillon Netzah Yehouda, a par ailleurs rendu hommage à Moshe Shmuel Noll sur la radio publique Kan Reshet Bet : "Un garçon très spécial, toujours souriant. Il lui restait quatre mois de service. C’était le pilier de sa famille".

Cette attaque porte à 888 le nombre total de soldats israéliens tués depuis le début du conflit. Parmi eux, 446 sont tombés lors de l’offensive terrestre à Gaza, dont 39 depuis la fin de la dernière trêve.

L’armée israélienne estime que le Hamas avait préalablement repéré les mouvements des troupes dans la zone et tendu une embuscade. Ce type d’attaque, reposant sur des engins explosifs improvisés dissimulés dans les bâtiments ou les routes, reste l’une des principales causes de décès parmi les soldats israéliens, représentant près de 70 % des pertes récentes.

Selon Tsahal, le Hamas adopte des tactiques de plus en plus audacieuses, alliant embuscades et combats rapprochés. Désormais, les terroristes surgissent des tunnels ou des décombres pour affronter les soldats israéliens au corps à corps, tendent des embuscades préparées avec soin, et n’hésitent plus à affronter les troupes de sauvetage dans le but de marquer des points symboliques ou médiatiques. Une autre facette inquiétante de cette stratégie est la mise en scène des affrontements, souvent filmés sous plusieurs angles à des fins de propagande.