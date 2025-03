"Je suis désolé que cela nous ait pris autant de temps", déclare Netanyahou à Eli Sharabi

Après l'interview accordée à la télévision israélienne diffusée la semaine dernière, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est entretenu dimanche soir avec l'ancien otage du Hamas, Eli Sharabi. "Je me félicite de ton retour chez toi", lui a-t-il notamment dit le chef du gouvernement israélien. "Je sais que tu traverses des jours très difficiles".

"Ma femme et moi souhaitons te réconforter, tu as subi une perte terrible, celle de Lian, Noya et Yael, et de ton frère Yossi. Je comprends l'ampleur de cette perte, c'est terrible. Je veux aussi que tu saches que je suis désolé que cela nous ait pris autant de temps. Nous avons lutté durement pour te faire sortir, et ton frère et toute ta famille ont également lutté durement. Sharon est resté en contact étroit avec moi tout le temps".

"J'admire beaucoup la façon courageuse dont tu racontes ce que tu as vécu, et il est aussi très important que tu le racontes au président Trump", a poursuivi Netanyahou. "Je te souhaite un bon voyage, et à ton retour, je serais heureux si nous pouvions nous rencontrer quand ce sera possible."

Kobi Gideon/GPO

Eli Sharabi a répondu : "Je suis heureux d'être à la maison et d'être réuni avec ma famille. Les autres otages, surtout ceux qui sont vivants, doivent rentrer d'urgence chez eux auprès de leurs familles. Et bien sûr, les autres otages décédés, dont mon frère Yossi, doivent être ramenés pour être enterrés en Israël afin que leurs familles aient une tombe sur laquelle pleurer. Je vous remercie pour tous les efforts que vous faites dans cette direction. Sharon et moi ferons nos efforts auprès du président Trump, et peut-être qu'avec des efforts conjoints, nous pourrons mettre fin à toute cette saga." "C'est l'objectif", a conclu Netanyahou. "Et je veux que tu saches que nous ne l'abandonnons pas un instant, y compris en ce moment où je te parle."

Eli Shaarabi, ainsi que six autres otages libérés, Doron Steinbracher, Keith et Aviva Siegel, Naama Levy, Omer Shem Tov et Yair Horn se sont envolés lundi matin pour Washington, où ils rencontreront des responsables américains dans le but d'essayer de faire avancer la phase 2 de l'accord sur les otages.