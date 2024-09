"Je te demande de retirer ces termes de lieutenants du Hamas pour qualifier ceux qui manifestent pour les otages" (vidéo)

"Quand on qualifie ses adversaires politiques de lieutenants du Hamas, on donne de l'eau au moulin de ses pires ennemis. Je te demande de retirer ce terme. Jamais moi je n'ai qualifié Netanyahou, qui a pourtant laissé passer de l'argent au Hamas pendant des années, de lieutenant de Sinwar", assène Dror Even Sapir à Jonathan Serero.